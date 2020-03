Ragusa-Catania, c'è l'accordo: la Regione anticipa le risorse

La superstrada Ragusa-Catania sarà realizzata con una anticipazione finanziaria della Regione e con la procedura affidata al governatore Nello Musumeci, in qualità di commissario. Lo ha deciso pochi minuti fa il Cipe. "Mi sembra un significativo passo avanti - dice Musumeci - anticiperemo oltre 600 milioni di euro sui 750 previsti. È una sfida che dobbiamo vincere, dopo decenni di chiacchiere. Ringrazio il governo Conte e in particolare il vice ministro Cancellieri, il ministro Provenzano e l'assessore Falcone per l'importante lavoro preparatorio condotto in questi mesi".

