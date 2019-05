Raid in un chiosco, i carabinieri arrestano 3 persone

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato Giovanni Santoro, di 42 anni, Vincenzo Solimene, di 22, e un 24enne incensurato per rapina.

Secondo l'accusa i tre, il 10 febbraio scorso, avrebbero effettuato un colpo ai danni del chiosco della Vittoria di San Pietro Clarenza portando via circa 2.000 euro. A Solimene sono contestate anche altre due rapine a tabaccai di Catania e Gravina di Catania, commesse il 12 e il 17 gennaio 2019, per un bottino complessivo di 3.600 euro tra contanti e tabacchi. I carabinieri hanno notificato l'ordinanza cautelare in carcere, perché già detenuti per altri reati, a Santoro e Solimene e arrestato il 24enne che è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.