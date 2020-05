'Raider' della marijuana beccato mentre consegna droga: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 18enne catanese Ivan Filippo Anfuso, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Da diversi giorni i militari ne seguivano le mosse riuscendo, ieri sera, dopo un lungo servizio di pedinamento ed osservazione, a beccarlo nella centralissima via Firenze. Anfuso a bordo del proprio scooter, un Honda SH 300, aveva raggiunto uno dei suoi clienti per cedergli la droga richiesta. Circostanza confermata dalla successiva perquisizione personale che ha consentito ai carabinieri di ritrovare, nascoste negli slip, 28 dosi di marijuana. Il giovane è stato inoltre denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita. Il motociclo è stato sequestrato, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.

