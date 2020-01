Ramacca, base Scout totalmente vandalizzata: è un bene confiscato alla mafia

E' la terza volta che la base scout di Ramacca viene vandalizzata. La denuncia arriva direttamente dalla pagina social del gruppo "Ramacca 1" che gestisce da circa dieci anni un terreno e un immobile confiscati alla mafia. Un atto particolarmente grave poiché i vandali hanno devastato la struttura, portando via persino le porte e gli infissi.

"Ci ritroviamo - spiegano gli amministratori della pagina - di fronte ad un atto che ci mortifica come gruppo e come cittadini e ci fa tanto riflettere: siamo davvero in grado di lottare contro un sistema che non fa altro che svilire ciò che viene creato per il bene comune? Noi, dal canto nostro, insieme ai nostri ragazzi e al sostegno delle varie Amministrazioni Comunali che si sono succedute in questi anni abbiamo investito tempo e denaro in questo luogo, cercando di renderlo migliore, fruibile a tutti, simbolo di lotta alla mafia! Purtroppo ad oggi non ci rimane che constatare lo stato in cui versa la nostra base dopo questo ultimo furto".

I fatti sono stati oggetti di denuncia e i ragazzi non si sono comunque persi d'animo e continueranno, come scrivono sui social, "a lottare contro questo schifoso sistema mafioso e a testimoniare sempre il Buono, il Bello e il Vero con il nostro servizio".