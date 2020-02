Ramacca, denunciati i tre ragazzini che hanno danneggiato una scuola

I carabinieri della stazione di Ramacca, per il reato di danneggiamento, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania tre ragazzi minorenni di 13, 14 e 15 anni. Dopo una sola notte di indagini, i militari sono riusciti a dare un volto ed un nome ai tre irresponsabili che, soltanto nella tarda serata del giorno precedente, si erano resi artefici di un odioso danneggiamento alle vetrate dell’Istituto Comprensivo scolastico “De Cruyllas”, sito in quella via Cappuccini, infrangendole con dei sassi e rendendo conseguentemente inutilizzabili quelle strutture. I militari, nell’immediatezza, avevano individuato un componente del terribile terzetto attraverso la disamina delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che, oltretutto, confermava quanto da loro informalmente appreso da alcuni testimoni sull’identità degli autori. La successiva contestazione delle responsabilità ai tre ragazzini ha poi fugato ogni dubbio, nella speranza che la loro coscienza civica tragga insegnamenti dagli errori commessi.