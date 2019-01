Ramacca, lancia droga dal finestrino prima del posto di blocco: arrestato

I carabinieri di Ramacca hanno arrestato il 40enne Gianluca Fagone di Palagonia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla guida di una Fiat Stilo, stava percorrendo la strada statale 417 Catania – Gela, quando una pattuglia di militari dell'arma, impegnata in un servizio di controllo del territorio, gli ha imposto l’alt. L'uomo, non potendo eludere il posto di controllo, ha tentato di disfarsi di due involucri di plastica lanciandoli fuori dal finestrino. Il gesto non è sfuggito agli occhi degli operanti, che hanno immeditatamente recuperato le due confezioni, contenenti 15 grammi di eroina e ammanettato il presunto pusher. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Caltagirone.