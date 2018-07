Ramacca, spacciano droga alla villa comunale: arrestati

I carabinieri di Ramacca hanno tratto in arresto il 32enne Michele Ogliarolo e il 27enne Gaetano Giuseppe Camelia in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Caltagirone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I due devono scontare in regime di detenzione domiciliare la pena di sette mesi e giorni 25 per Oglialoro e un anno, sei mesi e un giorno di reclusione per Camelia. Il provvedimento scaturisce dall’attività investigativa dei militari di Ramacca e dal nucleo operativo di Palagonia nel mese di aprile 2016 quando arrestarono un gruppo di spacciatori alla villa comunale di Ramacca.