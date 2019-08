Randazzo, cade dal terrazzo mentre lavora: morto uomo di 46 anni

Non c'è stato nulla da fare per Paolo Maio, operaio edile di 46 di Randazzo, che mentre stava effettuando dei lavori sul terrazzo di un'abitazione ha perso l'equilibrio dalla scala sulla quale stava lavorando ed è caduto. Un volo di circa sei metri prima di finire sull'asfalto. Gli operatori del 118 intervenuti ne hanno purtroppo constatato la morte, e anche l'Elisoccorso, chiamato nel frattempo, è tornato indietro. Sul posto i carabinieri di Randazzo, la Polizia Municipale e l'Ispettorato del Lavoro per verificare le cause dell'incidente ma anche le condizioni in cui l'uomo stava effettuando i lavori. L'uomo lascia una moglie e due figli.