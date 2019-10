Randazzo, mucca tratta in salvo dai vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle 9,30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Randazzo è intervenuta in contrada Volpe a Randazzo (CT) per trarre in salvo una mucca caduta accidentalmente in un laghetto sopra il fiume Alcantara. I vigili del fuoco intervenuti, utilizzando tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (SAF), sono riusciti ad imbracare l'animale e portarlo in salvo fuori dall'invaso. La mucca, in grave stato di affaticamento, è stata visitata sul posto da un veterinario privato intervenuto sul posto su richiesta dello stesso proprietario dell'animale.