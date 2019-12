Omicidio-suicidio a Randazzo, spara alla moglie disabile e poi si uccide

Un ultraottantenne con un colpo di fucile ha ucciso la moglie gravemente malata, anch'essa anziana, e poi si sarebbe suicidato con la stessa arma. L' omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione della coppia in via Raffaello a Randazzo. Indagano i carabinieri. (Articolo in aggiornamento)