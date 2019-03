Due arresti per tentata rapina aggravata in concorso

Nel pomeriggio di ieri, le volanti della polizia hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Catania in data 13 marzo 2019 a carico di Natale Dario Ruberto 29enne e Francesco Marano 23enne (al momento dell’esecuzione sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari) per tentata rapina aggravata in concorso.