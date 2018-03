Rapina in banca a Bergamo, uno dei due ladri è catanese

Il 20 ottobre dell'anno scorso misero a segno una rapina, che fruttò un bottino di 20 mila euro, alla banca Carige in centro a Bergamo, in via D'Alzano, dopo aver immobilizzato il direttore, due impiegate e un cliente costringendoli ad andare in un'area retrostante agli sportelli.

A distanza di cinque mesi, oggi la polizia di Stato ha notificato un ordine di custodia cautelare ai due presunti autori, già in carcere per altre rapine : sono Giovanni Sozzi, pregiudicato catanese, di 43 anni, e Brahim Mchakhcheck, marocchino, di 30, anche lui già noto alle forze dell'ordine. Dopo aver preso il denaro dalle casse, i due portarono via anche i cellulari dei presenti in modo da ritardare l'allarme. Nelle indagini sono risultate fondamentali le riprese video.

I due presunti autori, che sono stati riconosciuti da chi era in banca durante il colpo, erano tra l'altro già detenuti per analoghe rapine compiute in provincia di Brescia.