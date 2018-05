Ruba un cellulare a San Berillo, arrestato extracomunitario

Il ghanese Mensah Shadrack è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Una volante della polizia in transito all’interno del quartiere San Berillo,è stata fermata da un pakistano che ha loro indicato due ragazzi i quali, poco prima, l’avevano rapinato di un telefono cellulare, colpendolo con calci e pugni. Immediatamente, i poliziotti si sono messi all’inseguimento dei due malviventi, che si erano allontanati velocemente. Giunti in piazza Spirito Santo, gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi e, nonostante la sua strenua resistenza, lo hanno arrestato e condotto in questura.