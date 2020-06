Due minorenni tentano una rapina in un alimentari armati di coltello

I carabinieri di Ramacca e di Palagonia, hanno arrestato un 15enne di Catania e un 16enne di Ispica , poiché ritenuti responsabili del concorso in tentata rapina aggravata. Entrambi collocati in comunità per pregressi reati contro il patrimonio, si sono organizzati per un assalto ad un negozio di generi alimentari di via Michelangelo Buonarroti. Lasciata la comunità senza autorizzazione, al calar della sera, si sono recati nei pressi dell’obiettivo e armati di coltello e con il volto coperto da passamontagna hanno deciso di farvi irruzione. Sotto la minaccia dell’arma, hanno quindi reclamato la consegna dell’incasso. Azione non portata a termine solo per il fortuito arrivo nel negozio di un cliente che, inconsapevolmente, ha generato nei due giovani malviventi un attimo di esitazione che li ha indotti a fuggire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La telefonata ai carabinieri ed il loro intervento immediato sul posto, ha consentito di organizzare una sorta di caccia all’uomo che si è conclusa in due distinte fasi. Una prima parte della ricerca è avvenuta all’interno della comunità dove il 15enne aveva fatto rientro come se nulla fosse accaduto.Il minore, messo alle strette, ha confessato la partecipazione alla tentata rapina, anche perché i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti utilizzati per commettere il reato. Mentre il compagno è stato scovato dai militari all’interno di un canale posto alle spalle della scuola media del paese. Gli arrestati sono stati associati al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.