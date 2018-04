Rapina il titolare del distributore “IP” di corso Italia a Paternò

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 27enne Davide Nicolosi, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania. Al termine di attività info-investigativa, i militari hanno accertato che l'uomo, il 19 settembre del 2017 , dopo aver pedinato la vittima - titolare 78enne del distributore “IP” di corso Italia a Paternò - l’ha rapinata a Belpasso impossessandosi dell’incasso giornaliero equivalente a 3.100 euro, con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne nell’atto di fruire dei servizi di sportelli automatici bancomat e cassa continua, cagionandole lesioni; con il volto travisato da passamontagna e mediante l’utilizzo di un’arma. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.