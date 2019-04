Rapina nella notte al distributore Ip della statale 121

Dei ladri, ancora senza volto, hanno fatto irruzione nella notte presso il distributore Ip della strada statale 121, in territorio di Paternò, per portare via il registratore di cassa con all'interno 600 euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia locale, che stanno visionando le immagini di sorveglianza per cercare di identificare i ladri.