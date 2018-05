Rapina e ricettazione a Lentini, ai domiciliari un catanese

I carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato il 28enne catanese Carmelo Siriano, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa. L’uomo condannato per rapina e ricettazione in concorso, reati commessi a Lentini il 30 giugno 2016, dovrà espiare ai domiciliari una pena equivalente a 2 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione.