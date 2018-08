Evade più volte dagli arresti domiciliari: 27enne finisce in carcere

I carabinieri di Ognina hanno arrestato il 27enne catanese Santo Francesco D’Amico, in esecuzione di un provvedimento di inasprimento del regime restrittivo detentivo emesso dal Tribunale di Catania. Detenuto ai domiciliari per tentata rapina aggravata, reato commesso a Brescia il 21 febbraio 2017, è evaso più volte e per questa ragione è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza, dove sconterà il resto della pena.