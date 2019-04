Farmacia del centro presa di mira da ladro seriale: arrestato

La polizia ha arrestato Alfredo Salvatore Del Popolo Cupillo, 28enne, pregiudicato, responsabile del reato di tentata rapina aggravata ai danni di una farmacia del centro cittadino.

Nei mesi di febbraio e marzo, infatti, sono state compiute rapine in serie ai danni di una stessa farmacia del centro, ad opera di un soggetto che, con il volto travisato e con un’azione rapida e determinata, riusciva a svuotare le casse dell' esercizio commerciale e a far perdere, subito dopo, le proprie tracce.

Il personale della squadra mobile – sezione contrasto al crimine diffuso- ha così acquisito i filmati registrati dalle telecamere del sistema di video-sorveglianza installato all’interno della farmacia, al fine di trovare elementi utili alla identificazione dell’autore. Contestualmente, gli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso hanno predisposto mirati servizi di osservazione per cogliere l’autore in flagranza.

La prima attività di analisi delle registrazioni ha permesso di stabilire che il modus operandi del rapinatore fosse analogo nelle diverse circostanze, sebbene lo stesso sceglieva giorni ed orari sempre diversi per compiere la rapina. In base alle informazioni acquisite nel corso dell’indagine, nella serata dello scorso lunedì 1 aprile, gli agenti della squadra mobile – ritenendo altamente probabile che l’autore potesse colpire in orario di chiusura – hanno predisposto un servizio di appostamento.

Dopo diverse ore di attesa, alle 19.30 circa, il rapinatore è entrato dall’ingresso principale e senza esitazione si è diretto verso il bancone per impossessarsi del denaro contenuto nelle casse.

Nel momento in cui si è trovato davanti alla cassa, gli agenti operanti hanno deciso di intervenire, bloccando il rapinatore che è stato identificato per Del Popolo Cupillo Alfredo Salvatore il quale, dopo un primo tentativo di fuga, è stato reso inoffensivo.

Sono in corso serrate indagini per accertare l’eventuale responsabilità dello stesso Del Popolo Cupillo Alfredo Salvatore nelle altre rapine commesse ai danni della stessa farmacia.