I militari dell'esercito sventano un furto in un negozio del centro

La notte scorsa una pattuglia dell'esercito, impegnata in un'attività di presidio del centro storico di Catania, è intervenuta insieme ai poliziotti per sventare un tentativo di furto con scasso ai danni di un negozio. Durante il normale giro di perlustrazione delle vie cittadine, i militari del 62esimo reggimento della Brigata “Aosta” hanno notato la saracinesca di un esercizio commerciale parzialmente sollevata.

La percezione che stava succedendo l'hanno avuta dopo una rapida verifica del furgone, parcheggiato davanti al negozio, i cui numeri di targa erano stati visibilmente modificati con un pennarello nero. La sala operativa della polizia di Stato ha poi confermato che si trattava di un mezzo rubato qualche mese fa nel comune di Aci Castello: a questo punto la pattuglia ha circondato l’ingresso del locale, dal quale sono subito usciti tre malviventi che si sono dati alla fuga in diverse direzioni. I militari, grazie anche all’intervento delle volanti arrivate velocemente sul posto, hanno bloccato uno dei tre rapinatori che è stato accompagnato in questura per i successivi adempimenti.