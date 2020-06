Poliziotto libero dal servizio sventa una rapina in un negozio cinese

Momenti concitati, nella serata di lunedì, in viale Mario Rapisardi. Un negozio di articoli cinesi è stato teatro di una rapina ad opera di due individui, travisati con sciarpe e scalda-collo, giunti a bordo di uno scooter. L’azione criminale, ripresa dalle telecamere interne ed esterne al negozio, non è sfuggita allo sguardo attento di un poliziotto che si trovava a bordo della propria auto parcheggiata li vicino. Sebbene fosse libero dal servizio, è intervenuto “buttandosi” addosso al rapinatore rimasto fuori. È riuscito a bloccarlo e neutralizzarlo, ma Antonio Falsaperla ha ingaggiato una breve colluttazione prima di essere immobilizzato.

Tutto ciò, mentre l’altro rapinatore, che materialmente ha preso il bottino, è riuscito a scappare, approfittando del fatto che l’agente intervenuto era solo. Per fare ciò ha lasciato cadere il registratore di cassa che aveva completamente asportato, permettendo ai poliziotti successivamente intervenuti di recuperare interamente il bottino. Il rapinatore è stato accompagnato in questura e, dopo gli adempimenti di rito, è stato tradotto in carcere. La vittima, titolare dell’attività commerciale, ha formalizzato la denuncia in questura dove le è stata riconsegnata la refurtiva.