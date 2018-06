Compie una rapina a Ravenna: arrestato catanese

Il 57enne catanese Angelo Anfuso è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Bologna. Condannato dai giudici per rapina aggravata, reato commesso il 27 febbraio 2001 a Ravenna, dovrà scontare una pena complessiva equivalente a un anno e mesi 11 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.