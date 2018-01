Rapinava rifornimenti di benzina: 24enne finisce in manette

Giuseppe Litrico, 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Misterbianco per aver rapinato due rifornimenti di carburante, ad Aci Castello e Misterbianco, il 9 luglio e il 3 agosto del 2014. In esecuzione al proveddimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania il giovane dovrà scontare agli arresti domiciliari tre anni, nove mesi e cinque giorni di reclusione.