Rapinatore trasferito in carcere per ordine del tribunale

I carabinieri della stazione di Aci Catena, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 56enne Michele Occhino . Nel giugno del 2016, insieme ad un complice, si era reso responsabile di una rapina ai danni di un autotrasportatore di generi alimentari. I due malviventi avevano sequestrato l’autista di un furgone che poi, condotto in un luogo isolato, era stato depredato del prezioso carico di salumi. Le indagini dei militari erano riuscite a far piena luce sul reato, ponendo i rapinatori dinnanzi alle loro responsabilità. L’arrestato, che dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.