Finisce in carcere per una rapina in trasferta: in manette 44enne

Il 44enne catanese Maurizio Valenti, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Pistoia è stato arrestato dai carabinieri di Librino per rapina aggravata, reato commesso a Pescia il 12 maggio del 2003.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza dove sconterà la pena equivalente a cinque anni di reclusione.