Rapina un anziano dopo il prelievo al bancomat: identificato e arrestato

La polizia ha arrestato Andrea Anastasi, del 1981, responsabile di rapina aggravata in concorso. Agenti del Commissariato Nesima hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Catania, a seguito di un’intensa attività di indagine che gli investigatori hanno portato avanti sin dal mese di gennaio. L’arrestato si era reso protagonista di una rapina ai danni di un anziano il quale, dopo aver prelevato 1.000 euro dall’Ufficio postale di via A. Pacinotti, era stato pedinato e aggredito nei pressi della propria abitazione di Misterbianco.

I poliziotti del Commissariato, hanno acquisito tutte le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini all’Ufficio Postale teatro della rapina e quelli dell’Ufficio Postale stesso, riscontrando elementi oggettivi che dimostravano il sicuro coinvolgimento nel reato dell’Anastasi quale esecutore materiale. Tale attività ha permesso di individuare, senza ombra di dubbio, il veicolo utilizzato dal rapinatore nelle fasi della rapina, ossia una Toyota Yaris che è risultata appartenere alla moglie dell'uomo. Una “mano” agli investigatori è insperatamente giunta anche dal recente periodo di lock down, poiché proprio l’Anastasi è stato fermato a bordo del veicolo col quale aveva commesso la rapina, dichiarando – e quindi fugando ogni dubbio – che la vettura in questione era in suo uso, sebbene intestata al coniuge. Questa informazione, raccolta e utilizzata dai poliziotti che nella loro attività si sono avvalsi di ogni possibile fonte info-investigativa, ha permesso all’autorità giudiziaria di accelerare l’emissione della misura restrittiva. L’Anastasi è stato condotto alla Casa Circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.