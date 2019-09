Rapinatore seriale in manette: l'ultima vittima è un corriere

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale, con l'aiuto dei colleghi della stazione di Librino, hanno tratto in arresto il 28enne catanese Salvatore Verga, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, in ordine al reato di rapina aggravata.

Il giovane, già condannato per rapina, si era reso responsabile lo scorso 17 gennaio di una rapina in Aci Catena ai danni di un autotrasportatore. Il malvivente, mimando con la mano dentro il giubbotto di essere armato, ha costretto il povero corriere in un angolo impedendogli ogni possibilità di fuga, e perquisendolo gli ha sottratto una esigua somma di denaro. Il malvivente però, insoddisfatto, h minacciato il malcapitato preannunciandogli una sua visita futura intimandogli, addirittura, che avrebbe dovuto consegnargli ben più sostanzioso bottino altrimenti "vedi che ti finisce male!".