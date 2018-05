Rapinatori di banche, catanesi in trasferta: arrestati

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato i pregiudicati catanesi Filippo Pelleriti e Marco Giuseppe Favazza in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Bergamo in quanto ritenuti gli autori di alcune rapine in Istituti di Credito, avvenute negli anni 2016 e 2017, nei comuni di Ponteranica, Ranica e Almè. Gli arrestati, dopo le formalità di rito sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.