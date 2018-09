Assaltano un supermercato e fuggono in Smart, presi in tre

La polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato Antonino Barbagallo e gli incensurati Giuseppe Papale e Giovanni Coppola con l'accusa di rapina aggravata in concorso presso un supermercato di Nesima. Subito dopo aver assaltato, armati e travisati con passamontagna, il supermercato Crai di via Pacinotti, i malviventi sono stati intercettati e bloccati da una pattuglia mentre erano a bordo di una smart, stretti sul sedile anteriore, con addosso le prove del crimine appena commesso: una pistola a salve, i passamontagna e la cassa porta monete contenente il bottino. Si trovano ora a piazza Lanza e son in corso accertamenti per individuare le loro responsabilità in merito ad altri casi analoghi.