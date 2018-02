In vacanza in Spagna rapina quattro banche: 29enne ai domiciliari

I carabinieri d di Paternò hanno arrestato il 29enne paternese Gianluca Baeli, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’ autorità giudiziaria Iberica. Nell’estate del 2016, come un normalissimo turista, si era recato in Spagna a visitare le Isole Baleari. Durante il soggiorno il giovane paternese sembra abbia messo a segno ben quattro rapine, dal 14 luglio all'otto agosto del 2016 ai danni di quattro banche “BBVA” a Ibiza, Avdai e Sant Antoni; “ricavando”, secondo le autorità spagnole, un bottino equivalente a circa 72.000 euro. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.