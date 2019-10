Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica: i premiati

L'ultima serata della nona edizione della Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica di Licodia Eubea, realizzata con il sostegno di Sicilia Film Commission e la collaborazione della sezione locale dell'Archeoclub d'Italia presieduta da Giacomo Caruso, si è conclusa con la cerimonia di premiazione, nel corso della quale sono stati assegnati tre premi. "I leoni di Lissa" documentario prodotto da "Allegria Film" e diretto dal regista Nicolò Bongiorno, si è aggiudicato il premio "Archeoclub d'Italia", assegnato dal pubblico votante. Il regista, secondogenito del noto conduttore televisivo Mike Bongiorno, ha ricevuto il premio dalle mani di Enzo Piazzese, presidente della sezione ragusana dell'Archeoclub d'Italia. Il premio "Archeovisiva", assegnato da una giuria internazionale di qualità composta dal regista italiano Diego D'Innocenzo e da quello canadese Anthony Grieco, dalla direttrice dell'Archaeology Film Fstival di Spalato Lada Laura, dalla Dirigente del Servizio Archeologico della Soprintendenza di Catania Laura Maniscalco e da Brian McConnell, professore di Archeologia presso la Florida Atlantic University, è stato assegnato alla produzione francese "A la rencontre de Néandertal", di Rob Hope e Pascal Cuissot, prodotto dalla Fred Hilgemann Films, presentato in anteprima nazionale a Licodia Eubea.

La giuria di qualità ha inoltre assegnato una menzione speciale al film "C'era una volta Iato", prodotto dall'Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato. Infine, il premio "Antonio Di Vita", attribuito dal comitato scientifico del festival, a chi spende la propria professione nella promozione della conoscenza del patrimonio storico-artistico e archeologico, è stato attribuito all'archeologo Massimo Vidale, che ha svolto negli ultimi quarant'anni ricerche archeologiche ed etnoarcheologiche in Italia, Iran, Kuwait, Iraq, Pakistan, Turkmenistan, India, Nepal, Indonesia, Tunisia ed Eritrea. A consegnare il premio, come di consueto, la moglie dell'archeologo Antonino Di Vita, la prof.ssa Maria Antonietta Rizzo. La premiazione è stata preceduta dalla consueta Finestra sul documentario siciliano, che quest'anno è stata dedicata alla Sicilia di Vittorio De Seta, padre del documentarismo moderno, raccontata da Alessandro De Filippo, critico cinematografico e docente di Tecnica della rappresentazione audiovisiva presso il DISUM di Catania. Nel corso dei quattro giorni di festival, addetti ai lavori, registi, produttori, archeologi e centinaia di visitatori, si sono ritrovati a Licodia Eubea, da nove anni punto di riferimento, a livello internazionale, per il cinema archeologico. I direttori artistici del festival, Alessandra Cilio e Lorenzo Daniele, soddisfatti dell'eccezionale riuscita di questa nona edizione e della grande affluenza di pubblico, complice il clima quasi estivo che ha caratterizzato i quattro giorni, hanno già fissato le date della decima edizione dell'evento, che sarà dal 16 al 19 ottobre 2020.