Rassegna estiva 2019, il Comune dà il via ai bandi per le proposte

Sono già pubblicati nel sito istituzionale del Comune gli avvisi pubblici relativi alla manifestazioni di interesse per partecipare con proposte artistico culturali alla rassegna Estiva 2019. I bandi, emessi dalla direzione Cultura, riguardano la Corte del palazzo della Cultura, il Museo Civico Castello Ursino e il Giardino Bellini.

L’intento è quello di favorire la promozione turistica e lo sviluppo culturale utilizzando spazi urbani di interesse storico artistico della città. “Desideriamo – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – favorire scambi tra culture diverse e tra diverse espressioni artistiche, così da raggiungere tutte le diverse sensibilità artistiche e culturali della cittadinanza, incentivando al meglio la partecipazione del pubblico a manifestazioni di intrattenimento”.

Le proposte per il Museo Castello Ursino e per il Palazzo della Cultura dovranno riguardare la musica classica, jazz e rock/pop, le rassegne e i festival dell’audiovisivo e video makers, il teatro classico, moderno,lirico e cabaret e la danza, le rassegne culturali. La corte del Palazzo della Cultura potrà ospitare eventi dal 1 giugno al 31 ottobre, la corte del Museo Civico di Castello Ursino dal 10 agosto al 31 ottobre, mentre il piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini ospiterà spettacoli dal 15 giugno al 30 settembre, abbracciando quindi un arco temporale che copre l’intera estate. Per la Villa Bellini possono essere presentate proposte su eventi musicali di classica, jazz e rock pop, di performance di danza, teatrali classiche, moderne e liriche e rassegne culturali.

Tutti i progetti saranno validi per un solo anno e devono essere presentati dagli operatori del settore al protocollo della direzione Cultura di via Vittorio Emanuele 121, a firma del legale rappresentante e in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12 dell’ 8 aprile 2019. Per il Giardino Bellini potranno presentare proposte ditte individuali, società, associazioni culturali, cooperative, con una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’organizzazione di spettacoli ed eventi artistico culturali. Per ulteriori informazioni è possibile visionare gli avvisi nel sito istituzionale o rivolgersi alla direzione Cultura ai numeri 0957428038/ 0957428027-24.