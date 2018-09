Rassegna estiva: dall'11 al 18 settembre cinema, musica, danza e teatro

Cinema, musica, danza e teatro in calendario dall'11 al 18 settembre tra il Palazzo della Cultura e il Castello Ursino per la Rassegna estiva promossa dal Comune. A Palazzo della Cultura martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 è tempo di “Terre di Cinema - International Cinematographers Days”, manifestazione che propone di mattina, con inizio alle ore 10, masterclass sull'industria cineaudiovisiva a cura di Factory Film.

Mercoledì alle 21 riflettori accesi sul concerto del coro femminile del Teatro Massimo Bellini di Catania accompagnato al pianoforte dal maestro Luigi Petrozziello (ingresso a pagamento), mentre giovedì sera spazio al Galà di danza classica a cura dell'associazione Movimento Danza (a pagamento). Sempre in tema di cinema, venerdì sabato e domenica lo storico palazzo di via Vittorio Emanuele diventa il quartier generale della decima edizione di “Corti in Cortile”, festival internazionale di cortometraggi a cura di Davide Catalano e dell'associazione culturale Visione Arte. La rassegna prevede, con ingresso gratuito, proiezioni, tavole rotonde e incontri in sessioni mattutine e pomeridiane, e la sera, a partire dalle 21, i corti in concorso.

Castello Ursino torna a ospitare i concerti dell'Istituto musicale Vincenzo Bellini martedì 11, mercoledì 12, lunedì 17 e martedì 18, alle ore 21. Le esibizioni sono a ingresso libero con ritiro del biglietto entro le 20 al botteghino. Venerdì 14 la corte del maniero federiciano fa da cornice, alle 21, allo spettacolo musicale “Catania Jazz Marathon”, a cura dell'associazione Catania Jazz (ingresso a pagamento). Sabato sera è in programma la rappresentazione teatrale “Chet” con Giovanni Arezzo, Angela Dispinzieri, per la regia di Laura Tornabene e Giovanni Arezzo, a cura dell'associazione Meridies (ingresso a pagamento).