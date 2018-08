Rassegna "Prospettive", parte il concorso dedicato ai cortometraggi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dal 4 al 7 ottobre si terrà nel quartiere di San Berillo a Catania la prima edizione della rassegna cinematografica "Prospettive - film che raccontano le città". Il nuovo progetto di Trame di Quartiere è risultato vincitore del bando "Cineperiferie" promosso dal MiBAC, Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane e Direzione Generale Cinema, classificandosi al quarto posto a livello nazionale. Curano la direzione artistica Maria Arena e la direzione organizzativa Massimo Finistrella. Trame di Quartiere da sempre ha promosso l’utilizzo del linguaggio audiovisivo come strumento di indagine del reale, per questo motivo all'interno della rassegna è indetto un concorso per cortometraggi aperto a tutti, professionisti e non.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile partecipare scaricando la scheda di iscrizione dal sito www.prospettive.tramediquartiere.org e inviare il materiale richiesto entro e non oltre il 20 settembre. I corti proposti dovranno avere per tema il racconto di luoghi ai margini, spazi abbandonati nelle nostre città o storie di persone che vivono condizioni di svantaggio sociale. I corti dovranno stimolare uno sguardo positivo e attivo sul territorio e quindi proporre lo stravolgimento delle consuete "prospettive" stereotipate sui luoghi e/o sulle persone e proporre nuove "prospettive" con cui guardare e apprezzare le situazioni narrate. I corti finalisti saranno proiettati durante la serata conclusiva della rassegna, il pubblico decreterà il primo classificato a cui sarà attribuito un premio di duecento euro e un'opera artigianale prodotta a San Berillo. Il programma dettagliato con i nomi degli ospiti della manifestazione e i titoli dei film sarà reso noto agli inizi di settembre.