La polizia blocca un rave party in viale Kennedy: 19 denunciati

Lo scorso sabato, in viale Kennedy, all’interno di diversi terreni ed edifici privati occupati illegalmente e senza alcuna autorizzazione, la polizia ha bloccato un rave party illegale. Gli organizzatori avevano predisposto tende per il pernottamento, un impianto professionale, gruppo elettrogeno, sedie, divani e un bar con bevande specialmente alcoliche e alimenti.

E' stata accertata anche la presenza di spazzatura riversata nei terreni, in cui erano presenti autovetture e autocarri utilizzati per il trasporto della merce e delle attrezzature. Si è proceduto ad identificare una parte degli avventori, individuando i cinque organizzatori dell’evento, ritenuti responsabili di avere dato luogo all’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento ed occupazione abusiva di terreni privati. A tal riguardo, il proprietario di uno dei terreni ha sporto querela per invasione del proprio lotto immobiliare, delineando anche la circostanza che gli organizzatori avevano anche rimosso la recinzione messa a tutela della sua proprietà per entrare con le auto e gli autocarri con a bordo l’attrezzatura. Sono stati sentiti anche diversi testimoni, provenienti da diversi paesi della Sicilia, che effettivamente hanno confermato di essere giunti per partecipare al rave progettato dagli organizzatori, poi indagati in stato di libertà. Infine, gli organizzatori sono stati immediatamente diffidati ed hanno inviato un messaggio ai restanti avventori che, da lì a breve, sarebbero giunti. Le operazioni di polizia hanno consentito di indagare in stato di libertà 19 avventori per aver preso parte alla manifestazione.