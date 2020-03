Recuperare parco “Horacio Majorana”, l'appello di Zingale

Occorre intervenire immediatamente per riqualificare il parco “Horacio Majorana” nel quartiere di Cibali. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini, ha effettuato un sopralluogo nei pressi di via Verdurai per constatare le pessime condizioni in cui si trova l’intero sito. Realizzata nel 2003, grazie ai fondi “Demos”, l’area include il campetto di calcio, lo spazio dedicato alle bocce, la fontana e la recinzione esterna. Nel 2016 furono attivati i lavori per riqualificare il piccolo polmone verde dedicato al carabiniere morto a Nassiriya. Proprio la mancanza di controlli è la principale causa dei continui raid vandalici e dei furti che hanno quasi distrutto il parco “Majorana”. Oggi questo luogo è quasi completamente abbandonato e il consigliere Zingale chiede al Sindaco di adoperarsi affinchè il parco sia nuovamente restaurato e consegnato alle associazioni e parrocchie del territorio per evitare che si ripetano altri atti teppistici.