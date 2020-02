Il secondo cadavere trovato alla stazione è stato recuperato

I sommozzatori dei vigili del fuoco, insieme alla guardia costiera, hanno recuperato una salma sotto la stazione di Catania. Dalle prime evidenze, pare si tratti di un uomo di colore. Il cadavere è stato adesso trasferito in banchina e saranno disposti gli accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso e vagliare un possibile collegamento con l'analogo episodio di ieri. Nello stesso specchio d'acqua è stata infatti recuperata una donna, in avanzato stato di decomposizione, che era scomparsa da casa da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri.

La segnalazione di una seconda salma era partita ieri sera da un pescatore che aveva localizzato il cadavere nottetempo. Non è stato possibile tuttavia procedere ad un recupero immediato e si è dovuto attendere l'arrivo del giorno. Alle 11 del mattino, in zona sono arrivati tre mezzi navali ed un elicottero della guardia costiera. Dopo un'ora di ricerche, la salma è stata issata a bordo in un fondale di circa 5 metri. Quel tratto di scogliera ospita diverse persone senza fissa dimora, che vivono negli anfratti naturali, coprendone le aperture con stracci e teli di fortuna. Uno di questi frequentatori abituali, era presente anche stamattina ed osservava a torso nudo le operazioni in zona. Non è la prima volta, inoltre, che in questo tratto di costa si verificano episodi simili.