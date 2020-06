Recupero immobili comunali abbandonati e degradati, la proposta del comitato Murri

“Recuperare i tantissimi immobili abitativi comunali vandalizzati e abbandonati attraverso il “Bonus 110%”. Un programma di rilancio del patrimonio di Palazzo degli Elefanti a costo praticamente zero per le casse comunali”. Questa è la proposta che il presidente del comitato Romolo Murri, Vincenzo Parisi, lancia in seguito alle tante segnalazioni di cittadini che sottolineano come a Catania molte case, appartamenti o interi edifici abitativi sono diventati simboli di degrado. “Parliamo di strutture che potrebbero diventare finalmente, dopo anni di attesa, una risorsa collettiva grazie anche all’eco bonus o al sisma bonus- ribadisce Parisi- immobili che in queste condizioni avrebbero un “appeal” maggiore agli occhi dei tanti imprenditori nell’ottica della dismissione dei beni comunali e delle vendite all’asta. Strutture mai valorizzate che in passato, durante la mia presidenza alla Commissione Comunale al Bilancio, avevo pure proposto di trasformarle in uffici, in centri servizi per i cittadini oppure, attraverso bando di gara, cedute a privati. Un piano, quasi a costo zero, che ieri come oggi porterebbe tanti vantaggi a strutture che la città considera ormai irrecuperabili. Ovviamente per fare tutto questo- incalza il presidente del comitato Romolo Murri- Palazzo degli Elefanti deve creare una “task force” di esperti che possa attivare i canali giusti per poter accedere al Bonus 110%. Se, al contrario e come sempre, prevarrà l’immobilismo, Catania si ritroverà a commentare amaramente l’ennesima occasione mancata”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.