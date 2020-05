"Reddito subito per tutte e tutti", presidio in piazza Stesicoro

Oggi con inizio alle ore 10:30, in piazza Stesicoro lato fiera, si terrà un presidio sul tema "Reddito subito per tutte e tutti", organizzato dalla piattaforma "Catania per il reddito di quarantena", a cui ad oggi aderiscono: il Centro Sociale OfficinaRebelde, il Centro di Solidarietà Popolare Graziella Giuffrida, il sindacato degli inquilini ASIA-USB Catania, il Partito della Rifondazione Comunista, Autodifesa Precaria, il Laoratorio Libertario.

"Siamo militanti, attivisti, volontari e volontarie - si legge nella nota che su Facebook accompagna l'evento che in questi mesi di pesante blocco si sono mobilitate/i per portare il proprio aiuto nei quartieri popolari di questa città - Abbiamo distribuito cibo, medicinali ed ogni sorta di assistenza mentre le istituzioni restavano impotenti di fronte al fallimento del nostro sistema sanitario. Ma di fronte alla vergogna del cosiddetto Decreto Rilancio non possiamo più stare zitti: infatti, di fronte alla vergogna di una pioggia indiscriminata di aiuti alle grandi imprese non viene concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici, ai precarie ed alle precarie nessuna misura di reddito adeguata, ma solo 800 euro di elemosina divisi in due misere rate! Il tutto mentre la Cassa integrazione tarda ancora ad arrivare e migliaia di famiglie sono rimaste tagliate fuori dalla distribuzione dei buoni alimentari del comune di Catania. Per questo abbiamo deciso di scendere in piazza con le cassette che abbiamo usato per distribuire cibo e solidarietà e che ora sono vuote: ora reddito subito, per tutte tutti!".