Esercito, cambio al vertice del quinto reggimento Fanteria Aosta

Nella mattinata di oggi è avvenuto il cambio al comando del raggruppamento "Calabria - Sicilia orientale" nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" tra il colonnello Filippo Di Stefano del quinto reggimento fanteria "Aosta" di Messina e il colonnello Savino Dibenedetto del quinto reggimento artiglieria terrestre lanciarazzi "Superga" di Portogruaro.

Il raggruppamento “Calabria – Sicilia orientale” garantisce la presenza di oltre cinquecento uomini e donne dell’esercito nelle province di Messina, Catania, Ragusa, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia. I militari sono impiegati con funzioni di agenti di pubblica sicurezza, anche in operazioni di utilità per la popolazione e per specifiche esigenze di prevenzione della criminalità.