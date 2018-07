Regolamento di conti a San Cristoforo, arrestato un gambiano

Un episodio di violenza è accaduto nei giorni scorsi a San Cristoforo tra cittadini gambiani. In questa occasione gli agenti delle volanti hanno arrestato Musa Danso, 19 anni con precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, resosi responsabile di lesioni aggravate e minacce ai danni di un connazionale anch’egli pregiudicato, che lo aveva aggredito con una spranga in ferro ed un coltello.

Questo episodio secondo la polizia sarebbe riconducibile a regolamenti di conti fra connazionali nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.