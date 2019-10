In corso le operazioni di ripristino della rete ferroviaria dopo il maltempo

Continuano le operazioni di ripristino della rete ferroviaria in provincia di Catania. Oltre 60 tecnici insieme al personale delle ditte appaltatrici sono impegnati ininterrottamente dallo scorso fine settimana lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge cadute in Sicilia.

Lo rende noto la societa' Ferrovie dello Stato, facendo il punto sulla situazione riguardante le linee ferroviarie regionali. Sulla tratta Alcamo - Castelvetrano - Trapani: Circolazione rallentata, offerta di trasporto riprogrammata, con la cancellazione di alcuni treni. Sulla Catania - Caltagirone: Circolazione sospesa dalle 5.00 di questa mattina, fra Lentini Diramazione e Caltagirone. Sulla Modica - Siracusa: Circolazione ancora sospesa per i gravi danni dovuti a smottamenti ed esondazioni fra Rosolini e Ispica e fra Scicli e Sampieri. Proseguono i lavori di ripristino dell'infrastruttura, con previsione di riattivazione nei prossimi giorni. Per i servizi sospesi, l'impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus. La societa' Ferrovie dello Stato invita gli utenti, prima di mettersi in viaggio, a verificare l'andamento della circolazione ferroviaria consultando le informazioni sul sito web dell'impresa ferroviaria o contrattare il call center gratuito 800 89 20 21.