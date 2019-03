Revolver nascosto vicino scuola materna: rinvenuto dalla polizia

Continuano i controlli straordinari del personale del commissariato Borgo Ognina mirati a prevenire e reprimere l’illegalità diffusa con particolare riferimento alla prevenzione e repressione del furto di autovetture e della detenzione e porto abusivo di armi da parte della criminalità organizzata.

Nello specifico, sono state rinvenute e riconsegnate ai legittimi proprietari 2 autovetture rubate (Ford Fiesta e Citroen C3) regolarmente parcheggiate nella pubblica via, nei pressi di via Caduti del lavoro. Ancora, in tarda serata, è stata rinvenuta nei pressi di una scuola materna e riposta sulla pubblica via all’interno di un sacco rosa, una pistola revolver senza matricola e caricata con 5 colpi, la stessa è stata sequestrata penalmente. Inoltre, nella giornata di ieri, nel quartiere di Picanello, a seguito di attività info investigativa si è proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione frequentata da un noto pregiudicato al fine di ricercare armi e munizioni. In questa circostanza sono state rinvenute 292 cartucce di vario calibro ben conservate e, per tale motivo, i due responsabili sono stati indagati per il reato di detenzione illegale di munizioni da sparo e il materiale rinvenuto debitamente sequestrate penalmente. Infine, un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari mentre transitava nella pubblica via, alla vista dei poliziotti si dava alla fuga, ma l’uomo riconosciuto come evaso, è stato immediatamente bloccato e indagato per il reato di evasione.

