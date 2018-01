Ricercato in Germania, da Catania era scappato in provincia di Brescia

Un 23enne di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri a Capo di Ponte, in provincia di Brescia, dove si era rifugiato da un connazionale per sfuggire all'esecuzione di un ordine di estradizione in Germania, emesso dalla Corte d'Appello di Catania, a seguito di mandato di cattura europeo, richiesto dalla magistratura di Norimberga, per furti aggravati e continuati commessi in territorio tedesco.

Il giovane era agli arresti domiciliari e dal 4 gennaio non era più a casa. Dalla Sicilia era scappato in provincia di Brescia. Ora si trova in carcere.