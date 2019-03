Anche la Cisl lancia l'appello: "Continuate a cercare Enrico"

"Non interrompete le ricerche di Enrico". È l’appello che fa Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, alle istituzioni perché continuino le operazioni per trovare il corpo dello sfortunato giovane trascinato in mare domenica scorsa, a Santa Maria la Scala, insieme a Margherita Quattrocchi, e Lorenzo D'Agata.

"Facciamo un appello al Prefetto e alle Forze di Stato interessate – dichiara Attanasio – affinché si superi il protocollo e le ricerche continuino. Comprendiamo che la Capitaneria ha prolungato le ricerche dedicate per altri due giorni, ma riteniamo che ci sia un obbligo morale superiore al quale in questo caso non è giusto sottrarsi. Apprezziamo in tal senso la disponibilità della Capitaneria - conclude il numero uno della Cisl etnea - a monitorare comunque la zona per ancora 10 giorni anche con mezzi impegnati in altri servizi e l’impegno confermato dai vigili del fuoco nella ricerca anche nelle uscite programmate, così come è encomiabile la ricerca senza sosta portata avanti dai tanti volontari sub e pescatori. Esprimiamo il nostro immenso cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie dei tre giovani che hanno subito tale atroce perdita".