Rientra clandestinamente in Italia, arrestato albanese

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 44enne albanese Andon Bejo, poiché ritenuto responsabile di rientro nel territorio dello stato di cittadino straniero espulso.

L’uomo è stato fermato per controllo dagli uomini del Nucleo Operativo mentre si trovava in via Calati in compagnia di un pregiudicato catanese. Dall’interrogazione in banca dati, è emerso che il soggetto, residente in Grecia, era stato già condannato per rapina dal Tribunale di Catania ed espulso nel 2012 dall’Italia con decreto del Tribunale di Ancona che ne vietava il reingresso a vita sul territorio nazionale. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.