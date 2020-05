Rifiuta assistenza medica ed evade dai domiciliari: arrestato

I carabinieri di Grammichele hanno arrestato il 57enne Giuseppe Taccetta, del posto, perché responsabile del reato di evasione. L’uomo, nonostante lo stato di detenzione domiciliare al quale è sottoposto, dopo aver chiamato un’ambulanza per presunti malori ed aver rifiutato il trasporto in ospedale per un controllo, ha pensato bene di evadere dalla sua monotonia andando in giro per circa 2 ore. Purtroppo per lui i militari lo avevano cercato a casa proprio in quel lasso di tempo e dopo averlo rintracciato lo hanno arrestato per evasione. L'uomo, dopo il rito per direttissima, è stato risottoposto agli arresti domiciliari.

