Rifiuti al giardino Bellini, la segnalazione di un lettore

Un lettore segnala la presenza di rifiuti all'interno dei cestini e dei mastelli di raccolta al giardino Bellini.

"I Cassonetti sono pieni di rifiuti da qualche giorno, chiediamo al sindaco di intervenire per riportare decoro alla Villa e al centro storico, anche e soprattutto per i turisti che vengono nella nostra città - scrive il lettore a commento delle foto inviate - faccio anche un appello alla Dusty. Sappiamo che i festivi non svolge la raccolta, ma spero che intervengano al più presto"