Ripulita via Calatabiano, servono telecamere nel quartiere Borgo Sanzio

Ripulita discarica via Catalabiano, restano ancora molti problemi legati ai rifiuti nella III municipalità a Catania. La strada che collega via Eleonora D’Angio con il viale Fleming era piena di materiali di risulta ed oggetti ingombranti. I residenti della zona si sono rivolti al consigliere della circoscrizione “Borgo-Sanzio” Orazio Grasso.

“Ho subito segnalato la questione alle autorità competenti - spiega Grasso - che hanno provveduto a ripulire l’area e ad eliminare tutto il materiale che circondava letteralmente l’oasi ecologica- afferma il consigliere della III municipalità Orazio Grasso- colgo l’occasione, quindi, per fare un plauso all’assessorato, alla ditta e agli uffici competenti per la rapidità dell’intervento svolto. Risolto questo problema, però, la paura è che le discariche abusive possano ricomparire di nuovo in via Calatabiano e in molte altre zone del nostro quartiere”. Da qui la richiesta di un potenziamento dei controlli in tutta la municipalità di “Borgo-Sanzio” e l’istallazione di un sistema di telecamere nelle zone maggiormente colpite. “In molti paesi della provincia di Catania- prosegue Grasso- questa soluzione sta dando grandi risultati nella lotta contro gli “sporcaccioni”.