Rifiuti, ancora una giornata di "passione": ritardi per conferire in discarica

Anche nella giornata di sabato 11 maggio, si sono registrati dei ritardi considerevoli nelle operazioni di scarico dei mezzi compattatori della Dusty presso l’impianto di discarica della Sicula Trasporti. Tanto che le attività di raccolta sono iniziate nel complesso a partire dalle ore 7,15 circa.

"Tale problematica -si legge nella nota della Dusty - non imputabile all'impresa in termini di responsabilità, comporterà probabili ritardi nel servizio di raccolta dei rifiuti reso per il Comune di Catania. C'è ancora una volta la necessità di avere un accesso anticipato alla discarica ed agli impianti della Sicula Trasporti sette giorni su sette a partire dalle ore 4 del mattino e sino alle ore 20 anche nelle giornate festive". Questo favorirebbe l’avvio del recupero dei rifiuti, in conformità alle esigenze del territorio, considerata la tendenza dei cittadini catanesi a conferire i rifiuti in ogni momento del giorno e della notte.